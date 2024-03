Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit den US-Inflationszahlen sind die Zinssenkungserwartungen insbesondere in den USA bereits am Dienstag unter Druck geraten und gestern gab es keine Impulse, die eine erneute Forcierung erzwungen hätten, so die Analysten der Helaba.Mit Blick auf den Datenkalender und die mit Spannung erwarteten US-Einzelhandelsumsätze dürfte die Spekulation auf eine geldpolitische Lockerung wohl nicht weiter reduziert werden. Die Rentenmärkte und der EUR/USD-Kurs könnten tendenziell unterstützt werden. Währenddessen seien die Investoren am Aktienmarkt weitgehend unbeeindruckt von den Entwicklungen in den zuvor genannten Marktsegmenten. Risk-on-Modus scheine das übergeordnete Thema zu sein, denn auch Credit- und Peripheriespreads hätten zuletzt enger tendiert. ...

