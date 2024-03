Das US-Energieministerium (DOE) hat Nel seine Unterstützung zugesichert. Am Mittwoch hat der Wasserstoffkonzern zwei bedeutende Förderzusagen in Millionenhöhe erhalten. Finanztreff.de beleuchtet die Hintergründe.Nel erhielt eine Förderung in Höhe von etwa 90 Millionen Dollar vom US-Energieministerium zur Unterstützung von sieben Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich der Wasserstofftechnologie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...