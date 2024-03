Anleger sind weiterhin klar bullish und die bekannten Indizes wie DAX, S&P500 oder der technologielastige Nasdaq100 markieren wöchentlich neue Rekordstände. Zinssenkungsfantasien in der Euroregion haben am Donnerstag dem DAX den erneuten Sprung über die 18 000-Punkte-Marke erleichtert. Auch die BASF-Aktie präsentiert sich in diesem Umfeld zunehmend stärker.Bereits seit mehr als zwei Jahren haben BASF und Lanxess mit anhaltend hohen Energiekosten zu kämpfen. Darüber hinaus belastet die zyklischen ...

