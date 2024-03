Für die am Dienstag noch beflügelten Aktien der VW-Sportwagentochter Porsche AG ist es am Mittwoch wieder bergab gegangen. Das Papier büßte als schwächster Dax-Wert gut drei Prozent ein, nachdem sie am Dienstag noch um mehr als elf Prozent gestiegen war. Zwei Analystenhäuser passten daraufhin ihre Einschätzungen an.Bernstein-Analyst Daniel Roeska hat das Kursziel für die Porsche AG von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er sieht zunächst taktische Risiken und ...

