Borussia Dortmund erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023/2024



14.03.2024

Nach dem Erreichen des Viertelfinales der UEFA Champions League am gestrigen späten Abend erhöht Borussia Dortmund seine mit dem Konzernlagebericht zum 30.06.2023 veröffentlichte Ergebnisprognose nunmehr auf einen Konzernjahresüberschuss zwischen TEUR 25.000 bis TEUR 35.000 (bisher TEUR 15.000 bis 25.000 TEUR).



Durch die starke Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der sportlichen Saison sowie den Unwägbarkeiten der weltpolitischen Lage, insbesondere mit Bezug auf den schwellenden Ukrainekrieg, besteht nach wie vor ein gewisses Prognoserisiko. Somit sind Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens von einer gewissen Ungewissheit geprägt, wenngleich die wirtschaftlichen Aussichten von Optimismus getragen werden.



Die vorstehend neue Prognose steht zudem unter dem Vorbehalt werterhellender Tatsachen bis zum Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie der im Zuge der Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024 etwaig nach dem Bilanzstichtag gewonnenen Erkenntnisse.





Dortmund, den 14. März 2024



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

