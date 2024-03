Trotz aktueller Turbulenzen sind die CEOs der größten Unternehmen der Welt zunehmend optimistisch gestimmt, was künftiges Wachstum betrifft: 66 sehen die globalen Aussichten für die nächsten drei bis fünf Jahre sehr positiv. Dies ist die zentrale Erkenntnis der zweiten jährlichen Arthur D. Little (ADL) CEO Insights Studie, die heute veröffentlicht wurde. Die Studie zeigt auf, dass die befragten CEOs unabhängig von ihrer Strategie oder Branche ihre Investitionen ins Unternehmenswachstum erhöhen.

Insbesondere Künstliche Intelligenz (KI) wird als entscheidend für künftiges Wachstum angesehen. 96 der CEOs haben KI bereits eingesetzt, doch lediglich 13 verfügen über eine überzeugende, unternehmensweite KI-Strategie und verdeutlichen damit die frühe Phase dieser Technologie.

CEOs haben allerdings verstanden, dass sie sich auf ihre Mitarbeiter konzentrieren müssen, um das volle Potenzial von Künstlicher Intelligenz auszuschöpfen. 59 geben an, dass sie einen starken oder sehr starken Bedarf an einer Umschulung ihrer Belegschaft haben, um den sich ändernden Anforderungen gerecht werden zu können. Im Vorjahr 2023 lag der Wert bei 13 %. Dieser Trend zeigt sich insbesondere in Sektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe (63 %) und der Finanzbranche (+55 %), wo der Bedarf an Umschulungen besonders hoch ist.

Neben KI und Umschulungen ist der dritte Wachstumsschwerpunkt für CEOs der Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Mehr als drei Viertel (77 %) binden ESG ganzheitlich in ihre Organisation ein, wobei die CEOs annehmen, dass der Einfluss von ESG auf Wachstumsstrategien in den nächsten drei Jahren um 26 steigen wird.

Die Einstellungen und Pläne unterscheiden sich jedoch zwischen den einzelnen Sektoren und Regionen 78 der asiatischen CEOs prognostizieren ein positives Wachstum in den nächsten drei bis fünf Jahren, verglichen mit nur 55 der CEOs in Südamerika. Hinsichtlich KI verfügten 69 der CEOs von Finanzdienstleistern über eine unternehmensweite Strategie oder einen strategischen Ausblick, im Gegensatz zu 56 der Energie- und Versorgungsunternehmen.

Francesco Marsella, Managing Partner und Global Leader der Growth und Transformation Practices bei Arthur D. Little, kommentiert: "Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Turbulenzen ist es äußerst ermutigend zu sehen, dass die CEOs der weltweit größten Unternehmen positiv in die Zukunft blicken. Die ADL 2024 CEO Insights-Studie zeigt, dass sie zwar akzeptieren, dass die Bedingungen volatil und turbulent bleiben werden. Dennoch sind sie überzeugt davon, dass eine Kombination aus stabilen Betriebsstrukturen, klaren Strategien, KI-Innovationen und der Umschulung ihrer Mitarbeiter ihren Unternehmen ermöglichen wird, in einer nachhaltigen Zukunft erfolgreich zu sein."

Ignacio García Alves, Chairman and Chief Executive Officer bei Arthur D. Little, betont: "Die Welt steht vor einer Reihe dringlicher Herausforderungen, die durch die derzeitigen Turbulenzen verschärft werden. Innovation ist für die Bewältigung dieser Probleme von zentraler Bedeutung. Unsere CEO Insights-Studie 2024 zeigt, dass die CEOs zustimmen und auf die Zusammenführung von KI und menschlichen Fähigkeiten setzen, um Innovationen voranzutreiben und den zukünftigen Erfolg ihrer Unternehmen und der Gesellschaft als Ganzes zu sichern."

Die Arthur D. Little 2024 CEO Insights Studie befragte rund 300 globale CEOs, die Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar leiten. 39 leiteten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden Dollar. Die Befragten der Studie sind nach Schlüsselindustrien und -regionen aufgeteilt, um einen umfassenden Einblick in die Köpfe der Führungskräfte der weltweit größten Unternehmen zu erhalten.

Der vollständige Bericht, einschließlich der Empfehlungen der ADL, kann von https://tinyurl.com/32czp9y9 heruntergeladen werden.

