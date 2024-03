Die südkoreanische Tourismusorganisation Korea Tourism Organization bezeichnet Korea als eine ideale Destination für eine Workation, einen Reisetrend, der sich aus den englischen Begriffen "Work" und "Vacation" zusammensetzt und Arbeit und Urlaub miteinander verbindet. Im Zuge der zunehmenden Verbreitung des ortsunabhängigen Arbeitens verbinden Berufstätige ihre Karriere mit dem Reisen, was den Lebensstil eines sogenannten digitalen Nomaden immer beliebter macht. Koreas Sicherheit, die hochmoderne Technologie und das reiche kulturelle Erbe des Landes machen es zu einer perfekten Destination für alle, die sowohl produktiv als auch abenteuerlustig sein wollen.

6 Gründe, warum Südkorea die ideale Wahl für eine Workation ist:

Sicherheit und Sauberkeit: Korea ist ein außerordentlich sicheres Land, was es zu einem optimalen Ziel für digitale Nomaden macht. Die fortschrittlichen Systeme gewährleisten, dass lebenswichtige Dinge wie Wasser und Lebensmittel hygienisch einwandfrei sind und öffentliche Einrichtungen sauber gehalten werden.

Lebendige Café-Kultur: In den Cafés in Korea gibt es kostenloses WLAN und ausgezeichnete Getränke, was eine ideale Arbeitsumgebung schafft.

Technisch versierte Umgebung: Südkorea bietet den Vorteil einer weltweit führenden Internetkonnektivität und technischer Infrastruktur, die für den modernen digitalen Nomaden unerlässlich sind und selbst in den entlegensten Gebieten zur Verfügung stehen.

Verfügbarkeit rund um die Uhr: Von Cafés und Restaurants, die 24 Stunden geöffnet sind, bis hin zu Saunen, die nie schließen, ist die Dienstleistungsbranche des Landes darauf ausgerichtet, den Aufenthalt so komfortabel und problemlos wie möglich zu gestalten, insbesondere für diejenigen, die bei ihrer Tätigkeit verschiedene Zeitzonen berücksichtigen müssen.

Effiziente und günstige öffentliche Verkehrsmittel: Koreas effizientes und günstiges öffentliches Verkehrssystem ist von großer Bedeutung in Bezug auf die Verkürzung des Arbeitsweges und es bietet die Möglichkeit, das ganze Land zu bereisen und dabei Zeit zu sparen.

UNESCO-anerkanntes kulinarisches Erbe: Vom berühmten Kimchi bis hin zu einer riesigen Auswahl an fermentierten Köstlichkeiten die kulinarischen Spezialitäten Koreas sind von einer Geschichte der Könige, Tempel und Gewürze geprägt und bieten ein unvergessliches Geschmackserlebnis, das von der UNESCO gewürdigt wurde.

Koreas Kommunalverwaltungen bieten Workation-Programme mit Subventionen zur Unterstützung von mobilen Arbeitnehmern an. Die Stadt Busan stellt beispielsweise kostenlose Gemeinschaftsräume, Unterkunftszuschüsse und Reisegutscheine bereit. Um diese Angebote zu nutzen, besuchen Sie die Website Busaness und bewerben Sie sich für das Programm.

Was das Visum betrifft, so können Besucher im Rahmen der 3-monatigen Visumbefreiung, die für viele Länder gilt, eine Workation in Anspruch nehmen. Sollte ein längerer Aufenthalt in Frage kommen, gibt es das F-1-D Workation Visa (Digital Nomad) das einen Aufenthalt von bis zu zwei Jahren für ausländische Fachkräfte und ihre Familien ermöglicht. Besucher haben auch die Möglichkeit, das H-1 Working Holidays Visa zu beantragen, mit dem sie bis zu 12 Monate in Korea bleiben können.

Spezifische Informationen für jedes Land sind über die jeweiligen Botschaften oder Konsulate erhältlich.

