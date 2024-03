EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

INDUS stärkt Portfolio mit KI-Spezialisten Technologieunternehmen Gestalt Robotics erweitert Segment Engineering

Investition in Zukunftsfeld der KI-basierten industriellen Automatisierung Bergisch Gladbach, 14. März 2024 - Die im SDAX gelistete Beteiligungsgesellschaft INDUS Holding AG hat Gestalt Robotics erworben. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin entwickelt individuelle KI-basierte Automatisierungslösungen für industrielle Anwendungen. Das Lösungsportfolio umfasst auf Künstliche Intelligenz gestützte Bildverarbeitung und Steuerungstechnik. Dazu gehören zum Beispiel visuelle Qualitätsprüfung und visuelles Asset Tracking, autonome Navigation mobiler Transportsysteme und adaptive und kollaborative Robotik und Assistenzsysteme. Typische Einsatzfelder liegen im Bereich Montage, Mobilität und Laborautomation. Das im Jahr 2016 gegründete Unternehmen erwirtschaftet mit rund 50 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz von rund 5 Mio. Euro. "Durch den Erwerb von Gestalt Robotics erschließen wir uns Wachstumspotentiale rund um KI-Anwendungen in der Industrietechnik", sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. "Das junge, innovative Unternehmen setzt mit seinem technologischen Fachwissen neue Impulse für die Weiterentwicklung der INDUS-Gruppe. So zahlt der Zukauf ein in unsere strategische Initiative ‚Innovation treiben', über die wir unter anderem die schnelle Implementierung von KI-Lösungen in unseren Beteiligungen fördern." Thomas Staufenbiel und Prof. Dr. -Ing. Jens Lambrecht, Mitgründer und Geschäftsführer von Gestalt Robotics, leiten das Unternehmen auch weiterhin. Lambrecht: "Mit INDUS als starkem Partner im Hintergrund verfügt Gestalt Robotics nun einerseits über den notwendigen Rückhalt in einem schnelllebigen Markt und zugleich über die operative Freiheit, neue innovative Projekte anzugehen und Wachstumschancen zu nutzen." Mit dem Strategie-Update Parkour perform hat INDUS das Zukunftsfeld Automatisierung als Stoßrichtung für weiteres Wachstum definiert. "Der Fokus von Gestalt Robotics auf die industrielle Automation ergänzt unser Beteiligungsportfolio im Segment Engineering sehr gut", sagt Axel Meyer, für das Segment Engineering verantwortlicher Vorstand der INDUS Holding AG. "Angesichts der hohen Dynamik in der Automatisierungsbranche werden wir in diesem Bereich auch zukünftig weiter zukaufen." Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre 43 operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die im SDAX geführte Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108). INDUS erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.indus.de . Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.





