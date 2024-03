DJ VW bekräftigt Margenziel 2026 für Volumengeschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen peilt in seinem traditionell eher margenschwachen Volumengeschäft nach Verbesserungen 2023 mittelfristig weitere Renditezuwächse an. Bis 2026 soll die operative Umsatzrendite der Markengruppe Core auf 8 Prozent steigen, bekräftigte Volkswagen. Im abgelaufenen Jahr stieg die Marge auf 5,3 von 3,6 Prozent, wie bereits am Mittwoch bei der Vorlage der VW-Konzernbilanz bekannt wurde. "Die engere Zusammenarbeit in der Markengruppe Core greift. Unsere Arbeit trägt erste Früchte", sagte Thomas Schäfer, CEO der VW-Kernmarke laut Mitteilung.

Zu der Markengruppe Core des Volkswagen-Konzerns gehören neben der Kernmarke unter anderem Seat, Skoda oder VW Nutzfahrzeuge.

Ein konkretes Margenziel für 2024 gibt es für die Markengruppe nicht. Es heißt lediglich, dass das Ergebnis dieses Jahr steigen soll. VW will mit dem sogenannten Performance Programm die Kernmarke auf Profit trimmen.

March 14, 2024

