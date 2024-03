Oldenburg (ots) -Als erstes großes Flottenevent des Jahres lockt die Fachmesse "Flotte! Der Branchentreff" (https://derbranchentreff.de/) am 20. und 21. März 2024 Fuhrparkentscheider, Hersteller, Importeure und Dienstleister rund um die gewerbliche Fahrzeugflotte nach Düsseldorf. Auch das Oldenburger Unternehmen mein-dienstrad.de nimmt in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Netzwerkveranstaltung teil. Als einer der zahlreichen Aussteller informiert es ausführlich über die Vorteile des Firmenrad-Leasings und knüpft mit Fuhrparkmanagern und Entscheidern wichtige Kontakte.Nachhaltige Mobilität im Fokus: mein-dienstrad.de auf der "Flotte"Die Fuhrparkmesse in Düsseldorf findet im März statt und dieses Jahr bereits zum 8. Mal. Auch mein-dienstrad.de ist einer von über 240 Ausstellern, die ihre Produkte und Dienstleistungen auf der Messe Düsseldorf in Halle 6 dem Branchenpublikum präsentieren. An Stand H20A freut sich das Team von mein-dienstrad.de auf den direkten und persönlichen Austausch mit allen Interessierten. Mit der zunehmenden Bedeutung von Elektromobilität und nachhaltiger Mobilitätskonzepte, die auch 2024 Themenschwerpunkte auf der "Flotte!" sein werden, rechnet das Unternehmen mit einem regen Interesse an seinem Angebot.So eignet sich der Branchentreff in Düsseldorf beispielsweise sehr gut für Erstgespräche, in denen das Team von mein-dienstrad.de interessierte Unternehmen näher kennenlernen und grundsätzliche Fragen zu seinem Leasing-Angebot klären kann. Im persönlichen Austausch lässt sich so beispielsweise erörtern, für welche Firmen sich das Dienstrad-Leasing überhaupt anbietet, welche Möglichkeiten es gibt und wie sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer von dem Mitarbeiter-Benefit profitieren können.Persönlicher Austausch auf Deutschlands größter Fuhrparkmesse"Flotte! Der Branchentreff" ist die größte Fuhrparkmesse Deutschlands. Im vergangenen Jahr haben mehr als 300 Aussteller und über 5.000 Fachleute an der Fachmesse teilgenommen. Der Branchentreff bietet auch dieses Jahr ein umfangreiches Fachprogramm (https://derbranchentreff.de/de/artikel/85/fachprogramm-2024.html) mit Vorträgen, Workshops, Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen des Flottenmanagements sowie Eins-zu-Eins-Expertengesprächen, beispielsweise mit Rechtsanwälten. Die Besucher dürfen sich unter anderem auf einen Beitrag von mein-dienstrad.de freuen. Am 20. März hält Vertriebsexpertin Bente Stein einen Vortrag zum Thema "Mitarbeiterbenefits in Krisenzeiten - wie passt das zusammen?" und erläutert, warum sich das Dienstrad-Leasing auch trotz der aktuell unsicheren Weltwirtschaftslage lohnen kann.Für mein-dienstrad.de ist in Düsseldorf darüber hinaus insbesondere die Zielgruppe der Fuhrparkentscheider relevant. Allein im vergangenen Jahr nahmen über 2.000 von ihnen an der Fachmesse teil. "Wir freuen uns enorm, erneut Teil von 'Flotte! Der Branchentreff' zu sein. Für uns bietet die Messe die einmalige Chance, mit Fuhrparkentscheidern persönlich in Kontakt zu treten und die Vorteile des Firmenrad-Leasings vorzustellen. Es ist die ideale Gelegenheit, unser Netzwerk auszubauen und vor Ort im Gespräch auf die Bedürfnisse und Wünsche der Firmen einzugehen", blickt Günther Westermann, Sales-Manager Vertriebskooperationen bei mein-dienstrad.de, mit Vorfreude auf das anstehende Event.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.dePressekontakt:baron mobility service GmbHMelanie WitteStaulinie 14-1526122 OldenburgTelefon: 0441 - 55 977 967Fax: 0441 - 55 977 999E-Mail: melanie.witte@baronmobil.comhttps://www.mein-dienstrad.deOriginal-Content von: baron mobility service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161745/5734954