Die Speicherung von erneuerbarem Strom ist eine der größten Herausforderungen rund um die Energiewende. In Finnland soll dies bald über Sandbatterien erfolgen. So funktioniert das spannende Projekt. Ein Team junger finnischer Ingenieur:innen hatte bereits im Sommer 2022 die erste kommerzielle Installation einer Batterie aus Sand abgeschlossen.AnzeigeAnzeige Sand wird auf 500 bis 600 Grad Celsius erwärmt Dass sich in der Zwischenzeit einiges getan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...