Das Starship von SpaceX geht wieder an den Start. Heute ab 13 Uhr deutscher Zeit öffnet sich das 110-minütige Startfenster, in dem das potenzielle Marsraumschiff zum dritten Mal abheben soll. Das Unternehmen streamt den Liftoff live. So seht ihr das Spektakel. Irgendwann soll das Starship von SpaceX zum Mond fliegen, danach sogar zum Mars. Vorher muss die Technik funktionieren. Das war bei den ersten beiden Starts der Rakete nicht immer der Fall. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...