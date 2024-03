EQS-News: Andera Partners / Schlagwort(e): Finanzierung

Andera Partners' Portfoliounternehmen Tubulis schließt überzeichnete Serie B2-Finanzierungsrunde in Höhe von 128 Mio. € ab, um die Entwicklung seiner ADC-Pipeline zu beschleunigen Andera Partners beteiligt sich an der 128 Mio. € Serie B2-Finanzierung von Tubulis unter Führung von EQT Life Sciences und Nextech Invest, mit maßgeblicher Unterstützung durch ein globales VC-Konsortium

Mit dem Erlös sollen die klinischen Studien der beiden ADC-Hauptproduktkandidaten für solide Tumore, TUB-030 und TUB-040, die Weiterentwicklung von Tubulis' Technologieplattformen und der Aufbau eines US-Standorts vorangetrieben werden PARIS, FRANKREICH - 14. MÄRZ 2024 - Andera Partners' Portfoliounternehmen Tubulis gab heute den erfolgreichen Abschluss einer erweiterten und überzeichneten Serie-B2-Finanzierungsrunde in Höhe von 128 Millionen Euro (138,8 Millionen US-Dollar) bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von EQT Life Sciences und Nextech Invest Ltd. (stellvertretend für einen oder mehrere durch sie verwaltete Fonds) angeführt. Außerdem beteiligten sich die neuen US-amerikanischen Fonds Frazier Life Sciences und Deep Track Capital sowie alle bestehenden Investoren, darunter Andera Partners, BioMedPartners, Fund+, Bayern Kapital (mit ScaleUp-Fonds Bayern), Evotec, coparion, Seventure Partners, OCCIDENT und High-Tech Gründerfonds (HTGF). Tubulis entwickelt eine Pipeline einzigartig abgestimmter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) mit einer auf die jeweilige Indikation zugeschnittenen Kombination aus Zielmolekül und Wirkstoff, um neuartige ADCs mit überlegenen Eigenschaften zu entwickeln. Der Erlös aus der Serie B2 wird in erster Linie dazu verwendet, die klinische Entwicklung der Pipeline von Tubulis mit ADCs der nächsten Generation voranzutreiben und den klinischen Wirksamkeitsnachweis für die beiden Hauptproduktkandidaten TUB-040 and TUB-030 zu erbringen. TUB-040 zielt auf das Tumorantigen Napi2b ab, eine gut erforschte Zielstruktur bei Eierstock- und Lungenkrebs. TUB-030 adressiert 5T4, ein Antigen, das in soliden Tumoren häufig überexprimiert wird. Präklinische Proof-of-Concept-Daten für beide Kandidaten werden auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) im April vorgestellt. Der Beginn der ersten klinischen Phase-1/2a-Studie, einschließlich Dosis-Eskalations- und Dosis-Optimierungs-Kohorten, wird für 2024 erwartet. Die eingeworbenen Mittel dienen außerdem der Erweiterung der Technologieplattformen von Tubulis, um neue Payloads für die Entwicklung vielseitiger und adaptierbarer ADCs zu entwickeln. Im Einklang mit der Aufnahme neuer US-Investoren plant Tubulis die Ausweitung seiner Präsenz durch den Aufbau eines US-Standorts. "Diese beträchtliche Finanzierung durch ein Konsortium globaler spezialisierter Biotech-Investoren ist eine Anerkennung der einzigartigen Position von Tubulis im ADC-Bereich. Unsere proprietären Plattformtechnologien und unser internes Know-how sind die Grundlage für unsere Pipeline von wirklich differenzierten Protein-Wirkstoff-Konjugaten," sagte Dr. Dominik Schumacher, CEO und Mitgründer von Tubulis. "Unser Ziel ist es, mit dem Beginn der klinischen Entwicklung, Tubulis als ein weltweit führendes ADC-Unternehmen zu etablieren. Wir möchten das volle Potenzial von ADCs ausschöpfen, um deren therapeutischen Wert für Patienten mit soliden Tumoren zu nutzen." "Dass wir im Rahmen dieser überzeichneten Finanzierungsrunde eine Reihe transatlantischer, auf Life Sciences spezialisierte Investoren gewinnen konnten, ist ein eindrucksvoller Beleg für die exzellente Forschung und die herausragende Arbeit bei Tubulis. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen auf seinem bisherigen Weg begleitet zu haben und werden es in dieser neuen Wachstumsphase, in der unter anderem Patienten auf der ganzen Welt der Zugang zu neuartigen ADC-Medikamenten ermöglicht werden soll, weiterhin tatkräftig unterstützen," sagte Dr. Sofia Ioannidou, Partnerin bei Andera Partners. Tubulis wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit von ADCs zu verbessern. Dabei sollen die bestehenden Herausforderungen durch Innovationen in allen Bereichen der ADC-Entwicklung adressiert werden. Das Unternehmen hat einzigartige Technologieplattformen entwickelt, die es ermöglichen, eine Vielzahl von Zielmolekülen, innovativen Wirkstoffen und firmeneigenen Konjugationstechnologien so zu kombinieren, dass revolutionäre und indikationspezifische ADCs mit überlegenen Eigenschaften entwickelt werden können. Die Plattformen des Unternehmens ermöglichen es, über die traditionellen Klassen von Payloads hinauszugehen und die Möglichkeiten der Antikörperkonjugation durch neuartige chemische Gruppen zu erweitern, was zu stabilen, hohen Wirkstoff-Antikörper-Verhältnissen führt. Siehe auch: Andera Partners führt 60 Mio.€ Serie B-Finanzierung von Tubulis an, um die Entwicklung der neuartigen ADC-Plattform und der Medikamentenpipeline für solide Tumore zu beschleunigen . ÜBER TUBULIS Tubulis nutzt proprietäre Technologien zur Entwicklung neuartiger Medikamente, deren Wirkmechanismen tief an der Ursache der jeweiligen Krankheit ansetzen. Unser Ziel ist es die Flexibilität im Design zu bessern und bestehende Hürden in Bezug auf Toxizität, Wirksamkeit und Indikationen zu überwinden. Damit möchten wir das therapeutische Potenzial von sogenannten Antibody Drug Conjugates (ADCs) erweitern. Tubulis wird neue Konjugate entwickeln, um seine wachsende, firmeneigene Pipeline zu füllen und gemeinsam mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um eine neue Ära in dieser Produktklasse einläuten und dadurch bessere Erfolge für Patienten erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tubulis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn . ÜBER ANDERA PARTNERS Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein maßgeblicher Akteur bei privaten Unternehmensbeteiligungen innerhalb wie außerhalb Frankreichs. Anderas' Teams verwalten mehr als 4 Milliarden Euro an Investitionen in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion / Croissance, Andera Co-Invest), Sponsorless Private Debt (Andera Acto), sowie ökologische Transformation (Andera Infra). Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen, Mailand und München befindet sich vollständig im Besitz seiner mehr als 110 Mitarbeiter, davon 69 Investment-Profis. Andera Partners ist als Partnership strukturiert und wird operativ von einem Vorstand aus 12 Partnern geführt. Das 15-köpfige Life Sciences Team von Andera verfügt über umfassende Erfahrung sowohl im Biotechnologiesektor als auch in den Bereichen Private Equity und Venture Capital. Das seit 2000 aktive Team hat über seine BioDiscovery-Fondsfamilie mehr als 1,1 Milliarden Euro eingeworben und investiert derzeit aus seinem neuen Fonds BioDiscovery 6. Seit ihrer Gründung haben die BioDiscovery-Fonds in mehr als 75 europäische und US-amerikanische Biotech- und Medtech-Unternehmen investiert. Für weitere Informationen: www.anderapartners.com . MEDIENKONTAKTE Nicolas DELSERT, Andera Partners: +33 6 22 67 71 17, n.delsert@anderapartners.com

Dr. Cora KAISER, Dr. Johanna KOBLER, MC Services: +49 89 210 228 0, andera@mc-services.eu



