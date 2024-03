Unterföhring (ots) -- "Sonne und Beton" (https://www.sky.de/film/sonne-und-beton) feiert TV- und Streaming-Premiere- David Wnendts Coming-of-Age-Film nach dem Roman von Felix Lobrecht war einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme 2023- "Sonne und Beton" ab 15. März bei Sky und WOWUnterföhring, 14. März 2024. "Sonne und Beton" (https://www.sky.de/film/sonne-und-beton) war der deutsche Überraschungsfilm des Jahres 2023 und einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme des Jahres überhaupt. David Wnendts Verfilmung von Felix Lobrechts Roman über den wilden Sommer von vier Jungs in Neukölln begeisterte rund 1,2 Millionen Kinozuschauer und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Morgen startet das Coming-of-Age-Drama als TV- und Streaming-Premiere auf Sky und dem Streaming-Service WOW.Regisseur David Wnendt: "Ich bin überwältigt von der positiven Resonanz, die 'Sonne und Beton' bereits im Kino erfahren durfte und freue mich riesig, das ihn nun eine noch breiteres Publikum über Sky und WOW sehen kann. Ich hoffe, dass die Geschichte, die Charaktere und die Emotionen des Films auch bei euch zu Hause, auf dem Sofa, ein Echo finden, euch unterhalten und zum Nachdenken anregen. Viel Spaß beim Streamen und Eintauchen in die Welt von 'Sonne und Beton'!"Ausstrahlung:"Sonne und Beton" ab 15. März um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren und auf Sky und WOW abrufbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOWDer Streamingdienst WOW (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/6u1pCj0qWUkK4jPS1nMGl?domain=go.corporate.contact.sky) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/lEcTCl25WHD0wopsVPUHn?domain=go.corporate.contact.sky)Pressekontakt:Kontakt für Medien:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5735047