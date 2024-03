Der Bitcoin befindet sich auf Rekordfahrt. Erst am Donnerstagmorgen hat er nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com bei 73.750,07 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Aus charttechnischer Sicht ist der Weg nach oben damit frei und die große Nachfrage spricht für weitere Kursgewinne, doch erste Analysten warnen nun vor einer Korrektur.Der Bitcoin ist in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen, seit Mitte Januar hat er sich in der Spitze sogar bereits verdoppelt. Dabei hat er seit der Vorwoche ...

