Nach dem deutlichen Kurssprung nach Zahlen und Ausblick am Mittwoch legt die E.on-Aktie am Donnerstag erneut mehr als drei Prozent zu. Am Markt gibt es viel Lob für den Versorger, mehrere Analysten haben inzwischen ihre Ziele nach oben angepasst. Die Aktie hat den höchsten Stand seit 2015 erreicht.E.on habe stark abgeschnitten und könnte als einer der europäischen Marktführer im Bereich Netze und Vertrieb ein hohes Potenzial aus der Energiewende heben, sagte etwa Werner Eisenmann von der DZ Bank. ...

