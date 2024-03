Die Energiewende ist noch immer in aller Munde, wenngleich über sie zunehmend auch kritisch diskutiert wird. Um in Zukunft die Versorgung für alle bei gleichzeitig sinkenden CO2-Emissionen sicherzustellen, sind Investitionen unabdingbar. Das ist auch E.ON bewusst und so wurde bei der Vorstellung der jüngsten Geschäftszahlen eine weitere Investitionsoffensive vorgestellt.Anzeige:Bis zum Jahr sollen 42 Milliarden Euro in den Ausbau der Netze investiert werden, wie E.ON (DE000ENAG999) mitteilte. Rund ein Viertel davon ist auf die Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...