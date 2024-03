EQS-Ad-hoc: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Personalie

14.03.2024 / 11:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ADHOC-MITTEILUNG



ElringKlinger AG: Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Eberhardt legt Mandat mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung nieder



Dettingen/Erms (Deutschland), 14. März 2024 +++ Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der ElringKlinger AG, Klaus Eberhardt, hat dem Unternehmen heute mitgeteilt, dass er mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung am 16. Mai 2024 sein Mandat im Sinne einer frühzeitigen Nachfolgeregelung niederlegen wird. Klaus Eberhardt ist seit 2013 Mitglied des Aufsichtsrats und hat kürzlich sein 76. Lebensjahr vollendet.



Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats wird sich kurzfristig mit der Nachfolgeregelung befassen, um dem Aufsichtsrat auf dessen nächster Sitzung am 26. März 2024 einen Vorschlag für die Nachfolge zu unterbreiten, der der Hauptversammlung am 16. Mai vorgelegt werden soll.





Weitere Informationen erhalten Sie von:

ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com





Ende der Insiderinformation



14.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

