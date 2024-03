Athens, Georgia, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -LinkShadow (https://www.linkshadow.com/), ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Netzwerkerkennung und -reaktion (iNDR), hat aufgrund seiner innovativen Technologie seine Führungsposition im Frost Radar 2024 ausgebaut. Diese Tatsache bekräftigt das Potenzial von LinkShadow, den Unternehmen proaktive Ansätze der Cybersicherheit zu ermöglichen, die ihr Netzwerk und ihre Geschäftsabläufe schützen.Der NDR Frost Radar von Frost & Sullivan zielt darauf ab, führende und neu entstehende NDR-Technologien anhand der strategischen Auswirkungen ihrer Einführung beim Kunden zu bewerten: Inzwischen sind dies wesentliche Bestandteile einer robusten Cybersicherheitsstrategie. Zu den strategischen Faktoren, die NDR-Einführungen vorantreiben, zählen die veränderliche Bedrohungslandschaft, wachsende Angriffsflächen, datengesteuerte Sicherheit und vor allem die zukunftssichere Gewährleistung von Sicherheit."Die erhaltene Anerkennung unterstreicht die bahnbrechenden Innovationen in der Cybersicherheit und den Wachstumsplan von LinkShadow als führendes Unternehmen im NDR-Sektor", sagte Fadi Sharaf, der regionale Vertriebsleiter von LinkShadow. "Dieser Erfolg spiegelt unser Engagement für kontinuierliche Innovation wider. Nach wie vor liegt unser Schwerpunkt auf der fortschrittlichen Anpassung an die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden in Sachen Cybersicherheit. Wir sind stets bereit, uns solchen einzigartigen Herausforderungen zu stellen."Frost & Sullivan erkennt die NDR-Kapazitäten von LinkShadow als bahnbrechend an und zeichnet die Firma in den Bereichen Innovation und Wachstum aus. Hervorzuheben sind die intelligenten NDR-Funktionen von LinkShadow, wie Shadow GPT, ein unternehmenseigenes, nahtlos in iNDR integriertes Modell, aber auch die auf KI (künstliche Intelligenz) gestützte Engine, die überwachte und unüberwachte Verfahren des ML (Maschinenlernens) sowie Deep-Learning einsetzt. Diese Elemente ermöglichen eine Erkennung, Untersuchung und Reaktion auf Bedrohungen in Echtzeit. Diese Innovationen heben sich von vielen anderen Angeboten ab, wie Frost & Sullivan hervorgehoben hat.Der Frost-Radar-Innovationsindex zeichnet LinkShadow für seinen einzigartigen NDR-Ansatz als Spitzenreiter aus. Mit individueller Anpassung auf verschiedenen Ebenen und mit innovativen Funktionen, darunter die vorausschauende Analyse mithilfe virtueller Realität, beweist dieser Ansatz seine Innovation. Die Integration fortschrittlicher KI- und ML-Funktionen zur Verknüpfung und Korrelation von Alarmen ist ein zukunftsweisender Ansatz und unterscheidet sich von den Konzepten der Konkurrenten.Der Bericht von Frost & Sullivan:https://www.linkshadow.com/LinkShadow-NDR-Recognized-as-a-Leader-in-Frost-Radar-Innovation-IndexInformationen zu LinkShadowLinkShadow ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen mit regionalen Büros im Nahen Osten. Ein hochqualifiziertes Team hat Pionierarbeit geleistet - mit der Vision, eine Cybersicherheitslösung der nächsten Generation zu entwickeln, die in unerreichter Weise selbst die raffiniertesten Bedrohungen aufspürt. LinkShadow wurde ausgehend von der Idee entwickelt, den Schutz von Unternehmen vor fortgeschrittenen Cyberangriffen, Zero-Day-Malware und Ransomware zu verbessern. Gleichzeitig bietet es schnelle Einblicke in die Wirksamkeit der vorhandenen Investitionen in Sicherheit.Besuchen Sie www.linkshadow.comAnn Paterson | Marketing-Vizepräsidentin vonLinkShadow | E: ann@linkshadow.com Tel: +1 877 267 7313Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2361634/LinkShadow_Infographic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/linkshadow-ndr-ist-im-frost-radar-innovationsindex-2024-als-fuhrend-anerkannt-302089279.htmlOriginal-Content von: LinkShadow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173788/5735156