Stuttgart (ots) -Um das Liebesleben von Glen Powell rankten sich jüngst viele Gerüchte - ist er mit Sydney Sweeney, seiner Filmpartnerin aus der aktuellen romantischen Komödie "Wo die Lüge hinfällt", vielleicht auch privat verbandelt? Ist er nicht. Sein Herz gehört aktuell ausschließlich Brisket - einem Hund, den der aus "Top Gun: Maverick" bekannte Schauspieler kürzlich angenommen hat: "Ich habe in Briskets Gesicht gesehen und mich verliebt", erzählt er im Gespräch mit dem Magazin Men's Health.Dabei war der 35-jährige durchaus auf der Suche nach einer Frau und ist es auch immer noch: "Ich glaube, das ist es, was mich in der letzten Zeit am meisten umtreibt." Doch seit seinem Durchbruch als Schauspieler ist Dating für ihn schwierig geworden: "Wenn man sich mit einer Frau unterhält und denkt: Oh Mann, wir unterhalten uns gerade wirklich gut und sind dabei, eine echt gute Verbindung aufzubauen, und dann bittet sie dich um ein Selfie - dann ist die Ernüchterung schon recht groß."Auch das mit monatelangen Filmdrehs verbundene unstete Leben macht die Suche nach einer Partnerin nicht gerade einfacher. Doch Glen Powell gibt nicht auf: "Ehrlich, ich würde wirklich gerne versuchen, ein guter Partner zu sein", sagt er im Men's Health-Interview. "Wenn ich liebe, dann liebe ich heftig."Das gesamte Gespräch erscheint in der Ausgabe 04/2024 von Men's Health, die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).