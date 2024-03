Hamburg (ots) -In der stetig wachsenden Welt des internationalen Business-Netzwerks LinkedIn entscheidet die gezielte Nutzung über Wirkung und Effekt Ihres Auftritts. Dieses Webinar bietet praxisnahe Einblicke und zeigt, was Sie für einen erfolgreichen Auftritt berücksichtigen sollten. Nadja Amireh erklärt, wie Profis dort optimal kommunizieren und welche Tools und Funktionen dabei unerlässlich sind.Termin: Montag, 10. Juni 2024, 14:00 - 15:30 UhrLinkedIn für den professionellen Gebrauch: Knowhow und praxisnahe Tipps für die optimale Nutzung des Business-NetzwerksDas persönliche Profil ist auf dieser Plattform die Grundlage, um sich selbst als Experten oder als Unternehmen imageträchtig zu inszenieren. Nadja Amireh zeigt zunächst, aus welchen Bausteinen ein perfektes LinkedIn-Profil besteht und wie ein optimales Profil gestaltet wird, um nicht nur wahrgenommen, sondern auch geschäftlich relevant zu sein.Wie lassen sich Themen, Botschaften, Produkte und Marken präsentieren? Wie wird man sichtbar und kann die Aufmerksamkeit im Nachrichtenstrom auf sich lenken? Sie erfahren, welche wirksamen Tools, Features und Funktionen dabei helfen, eine effektive Kommunikation zu gestalten. Und wie Sie sich nachhaltig auf LinkedIn positionieren können.Das Webinar ist darauf ausgerichtet, die Teilnehmer mit relevantem Wissen auszustatten und ihnen die praktischen Werkzeuge an die Hand zu geben, die für eine erfolgreiche Kommunikation auf diesem globalen Business-Netzwerk unerlässlich sind. Best Practice sowie Tipps, Tricks & Trends runden das Webinar ab.Was die Teilnehmenden lernen- Die optimale Gestaltung von persönlichen und Unternehmensprofilen- Rahmenbedingungen für eine effiziente Kommunikation- Erklärung der unterschiedlichen Features und Funktionen- Welche Themen auf LinkedIn funktionieren- Best Practice als Inspiration für die eigene KommunikationAlle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Geeignet für / Zielgruppen:Projekt- und Kommunikationsverantwortliche, die auf LinkedIn den professionellen Auftritt für sich oder für Dritte verantworten und Unternehmen, Marken und Persönlichkeiten im medialen Raum inszenieren.Eine Orientierungshilfe zu den beiden LinkedIn-Formaten mit Nadja Amireh in der news aktuell Academy:- Professionelle Kommunikation auf LinkedIn: Wirksame Tools und Funktionen: Hier liegt der Fokus auf den Funktionalitäten für den professionellen Einsatz (z. B. Profileinrichtung, Unternehmensseiten, Fokusseiten und weiteren Features) und auf den grundlegenden Möglichkeiten dieser Plattform für PR und Unternehmenskommunikation. Für die Teilnahme sind erste Erfahrungen mit LinkedIn und ein bereits vorhandener Account empfehlenswert.- Wirkungsvolle Content-Strategien für LinkedIn: Interaktion mit Relevanz (24. Juni 2024): In diesem Webinar geht es um Vorstellung unterschiedlicher Kommunikationsziele, die Unternehmen für sich definieren können. Im Vordergrund steht die Frage, wie diese Ziele durch eine geeignete strategische Planung und durch stimmigen Content unterstützt werden können, so dass Unternehmen bzw. Marke langfristig profitieren. Für eine gewinnbringende Teilnahme sind solide Erfahrungen mit LinkedIn empfohlen, da keine Erläuterung von Grundlagen wie Aufbau, Profilerstellung und den Features der Plattform erfolgt.Referentin:Die Social-Media- und PR-Expertin Nadja Amireh (https://www.linkedin.com/in/nadjaamireh/) ist Inhaberin der Agentur Wake up Communications (https://www.wakeup-communications.de/) aus Düsseldorf. Seit 2013 betreut sie mit ihrem Team verschiedene Kunden aus den Bereichen B2B und B2C mit dem Fokus Content-Kreation und Community Management. Zuvor war sie lange Zeit auf Konzernseite in der Unternehmenskommunikation von Henkel tätig. Besonders intensiv beschäftigt sie sich mit Marken- und Krisenkommunikation. Nadja Amireh ist zudem Autorin von Fachveröffentlichungen und Vortragsreferentin.Key Facts- Termin: Montag, 10. Juni 2024, 14:00 - 15:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.- Buddyticket (ab 2 Teilnehmende): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/professionelle-kommunikation-auf-linkedin-wirksame-tools-und-funktionen-registrierung-856143838267?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5735225