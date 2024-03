Hamburg (ots) -Jetzt spielt das Wetter endlich mit und wir richten uns im Freien mit neuen Möbeln und Produkten für Garten, Terrasse und Balkon neu ein. Nach Tisch und Stuhl wagen sich nun auch gemütliche Loungemöbel, Sofa, Sessel, Teppiche und Leuchten an die frische Luft. Sie bringen Wohnzimmer-Feeling nach draußen und trotzen Wind und Wetter.Unser Newcomer ist das modulare Lounge-Programm "Vlieland": Eck-, Mittel-, Zweiermodul, Hockerelement und Tisch lassen sich zu allem kombinieren, was Sie sich für Ihr Wohnzimmer im Freien wünschen. Seine üppigen und besonders bequemen Polster würden auch im Wohnzimmer Karriere machen. Je nach Stellfläche können Sie die Module als große oder kleinere Sitzlandschaft konfigurieren. Dazu passen die neuen Wendekissen "Floris" ebenso gut wie die neuen Plaids "Lamis" mit Fransen. Den Tisch "Saba" mit zertifizierter, recycelter Teakholzplatte und Aluminium-Gestell gibt es nun in eckiger und runder Variante.Weitere Gartenmöbel, Liegen, Leuchten, Kissen, Decken und Sonnenschirme umfasst das Outdoor-Sortiment, das komplett aufeinander abgestimmt und gut kombinierbar ist. Bleibt nur noch die Frage, was bei Ihnen zuerst in den Garten, auf die Terrasse oder den Balkon zieht?Wer jetzt gleich zugreifen möchte: Unsere Outdoor-Kollektion finden Sie ab sofort auch im SCHÖNER WOHNEN-Shop (https://shop.schoener-wohnen.de/gartenmoebel/?manufacturer=314).Das BILDMATERIAL (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EkbRclchhZ1HmefflvGeXIIBSmZ0XqGTtEM06E_nEFWG8Q?e=3UoJ03) sowie die Produktbroschüre steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.Weitere Neuheiten, Wohntrends und Stile finden Sie in der SWK Pressemappe Wohntrends 2024 (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EpN_TLgbu49EgG3GTcouv3UBpHNtQ2NPA7bbkPMLc9WATw) und hier einige Frühlings-Inspirationen (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/En0Ui5gS2RxMiV2c4vczObwB3Bngn6orAM2aB9aMqSdVlA).Pressekontakt:Andrea KramerSCHÖNER WOHNEN-KollektionPR/ KommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.dehttps://www.schoener-wohnen-kollektion.deOriginal-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5735220