Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich in letzter Zeit stark auf Japan, da sich die Anzeichen mehren, dass die Bank of Japan (BoJ) die Negativzinsen bald aufgeben wird, so die Experten von XTB.Die Gewerkschaften würden über die größten Lohnerhöhungen in den diesjährigen Lohnverhandlungen seit einem Jahrzehnt informieren. Dies sei wichtig, da höhere Löhne die Inflation anheizen würden, und Japan habe seit Jahren mit einer Inflation zu kämpfen, die unter dem Zielwert liege. Während die Inflation nach der Pandemie über das Ziel hinausgeschossen sei, habe es Bedenken gegeben, ob dieser über dem Ziel liegende Preisanstieg von Dauer sein werde. ...

