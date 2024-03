Der E-Lkw Tesla Semi könnte künftig in Grünheide gefertigt werden. Das sagte Unternehmenschef Elon Musk bei seinem Blitzbesuch am deutschen Werk vor der versammelten Belegschaft. Grundsätzlich soll die Produktion in hoher Stückzahl Ende des Jahres Fahrt aufnehmen. Der texanische Hersteller hat bisher nur eine kleine Anzahl seines E-Lkw gebaut und ausgeliefert. Die meisten werden im kalifornischen Fuhrpark von PepsiCo vermutet. Die US-Produktion der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...