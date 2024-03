ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 225 auf 165 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Erwartung einer sinkenden Elektroauto-Nachfrage und geringerer Produktionszahlen in Europa seien die Auslieferungszahlen des E-Autobauers 2024 risikobehaftet, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Auslieferungsprognose für das erste Quartal und liegt nun eigenen Angaben zufolge rund 10 Prozent unter der Konsensschätzung. Zudem schraubte der Experte seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 deutlich nach unten./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 20:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 20:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

