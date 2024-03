BP hat einen Lkw-Rastplatz in Südengland übernommen und plant dort einen großen Schnellladepark für E-Lkw. Konkret geht es um den Ashford International Truckstop in Kent in der Nähe zu Dover und zum Eurotunnel. Der Standort bietet laut BP Platz für etwa 20-Megawatt-Lader, 10 x 400-kW-Lader und 125 x 100-kW-Lader. Die ersten MCS-Lader sollen ab 2026 ans Netz gehen. Mit der Mischung aus MCS-Säulen und CCS-Ladern unterschiedlicher Leistungsklassen sollen ...

