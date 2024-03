FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.03.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 35 (45) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1414 (1454) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 464 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 350 (381) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 300 (600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 550 (493) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 790 (860) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2560 (2000) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 2195 (2050) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN PLACES LEGAL & GENERAL ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' INTO CMD - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 330 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 359 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES LONDONMETRIC WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 230 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3500 (3050) PENCE - RBC CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 545 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken