Frankfurter Rundschau (ots) -



Die Forderung der Lokführerinnen und Lokführer nach einer 35-Stunden-Woche trifft den Nerv der Zeit: Arbeitszeitverkürzung ist angesagt. Das gilt für den Job im Führerstand einer Lok, aber auch für die gesamte Gesellschaft.



Die Arbeitszeitverkürzung wäre umsetzbar, das zeigt schon das Angebot der Bahn-Spitze, über die 36-Stunden-Woche reden zu wollen. Auch in anderen Branchen können kürzere Wochenarbeitszeiten sinnvoll sein. Der Personalmangel steht dem nicht entgegen, denn viele Menschen arbeiten in Bullshit-Jobs und verbringen zu viel Zeit in sinnlosen Meetings. Darüber sollte man ebenso reden wie über die Produktivität. Auch Robert Habeck wird wissen: Die Wirtschaft wächst nicht automatisch, weil alle stumpf mehr arbeiten. Deshalb, nur Mut: Die 35-Stunden-Woche ist machbar.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5735403

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken