DJ Eni plant Aktienrückkauf und höhere Dividende

Von Adria Calatayud

FRANKFURT (Dow Jones)--Eni kündigte einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,1 Milliarden Euro und eine erhöhte Dividende für dieses Jahr an. Zudem stellten die Italiener Pläne zur Reduzierung der Investitionen bis 2027 vor. Der Energieriese erwartet, dass sich die Nettoinvestitionen im Zeitraum 2024 bis 2027 auf 27 Milliarden Euro belaufen werden, im Vergleich zu 37 Milliarden Euro für den Plan 2023 bis 2026, den der Konzern letztes Jahr vorgelegt hatte. Im Vierjahresplan strebt Eni Kosteneinsparungen von 1,8 Milliarden Euro an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2024 09:25 ET (13:25 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.