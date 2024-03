Dass Apple seine Mixed-Reality-Brille Vision Pro auch in weiteren Ländern anbieten will, ist bekannt. Bisher wussten wir allerdings nicht, welche Länder das sein werden. Ein neuer Leak könnte nun Aufschluss über die Expansionspläne geben. Die Apple Vision Pro ist bisher exklusiv in den USA erhältlich, könnte bald aber ihren Weg in weitere Länder finden. Apple hatte bereits angekündigt, dass das Headset noch in diesem Jahr in weiteren Märkten eingeführt ...

