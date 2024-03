Teilen: Die wichtigsten Währungspaare schwanken in der zweiten Wochenhälfte weiterhin in relativ engen Bandbreiten. Nach leichten Verlusten am Mittwoch bleibt der US-Dollar (USD) Index am Donnerstagmorgen in Europa ruhig unter der Marke von 103,00, da die Anleger die Daten zur Inflation der Erzeuger und zu den Einzelhandelsumsätzen im Februar erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...