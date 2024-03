Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der US PPI-Inflationsbericht für Februar wurde heute um 13:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht, so die Experten von XTB.Der Bericht sei von untergeordneter Bedeutung gewesen, da die wichtigeren VPI-Daten bereits am Dienstag veröffentlicht worden seien. Es sei erwartet worden, dass der Bericht eine Beschleunigung des Gesamtanstiegs der Erzeugerpreise und eine leichte Verlangsamung des Kernpreiswachstums zeigen würde. ...

