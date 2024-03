DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 15. März (vorläufige Fassung)

=== *** 02:15 CN/People's Bank of China, Entscheidung über MLF-Leitzins *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (08:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (07:30 Earnings-Call; 9:30 PK) *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar 08:00 DE/Insolvenzen, Jahr 2023 + Trendindikator für Februar 2024 08:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Präsident des Umweltbundesamtes Messner, Pk zu Treibhausgasemissionsdaten 2023 und Treibhausgas-Projektionen 2024, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:45 DE/Bundeskanzler Scholz, EU-Ratspräsident Michel, Bilaterales Gespräch, Berlin *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 4Q Konjunkturbericht 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Februar *** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede bei Vorstellung des Jahres- berichts der Belgischen Nationalbank 11:00 DE/Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), Bundeskanzler Scholz, Bundesbauministerin Geywitz, Festakt 125 Jahre Deutsches Baugewerbe, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:05 EU/EZB veröffentlicht Volumen der vorfristigen TLTRO-Rückzahlung 13:00 DE/Grüne-Bundestagsfraktion, Europa-Konferenz, Berlin *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: -6,0 zuvor: -2,4 *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,5% zuvor: 78,5% *** 14:30 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Gastvorlesung in der Imperial College Business School *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März PROGNOSE: 77,4 zuvor: 76,9 *** - DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht *** - DE/Mercedes-Benz Group, Geschäftsbericht *** - DE/Bundeskanzler Scholz, französischer Staatspräsident Macron, polnischer Ministerpräsident Tusk, Treffen im Rahmen des "Weimarer Dreiecks", Berlin - EU/S&P, Ratingüberprüfung Spanien ===

