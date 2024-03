TuneTaxi, ein neuer, bahnbrechender Musikdienst, kündigt erfreut seine innovative Plattform an, die mit 15 kostenfreien Background-Musikkanälen startet. TuneTaxi setzt neue Maßstäbe für KI-Musikqualität. Die Songs sind von durch Menschen erzeugte Musik nicht zu unterscheiden. Es existiert eine Mediathek mit mehr als 1 Million KI-generierten, lizenzfreien Songs. TuneTaxi bietet nicht nur Zugang zu hochwertiger Musik, sondern auch Premiumkanäle für alle, die nach exklusiven Inhalten suchen. Hier verbinden sich das Beste, was innovative KI zu bieten hat, mit Zugang für die Nutzer und einer großen Auswahl.

Kostenfreie Premium-Kanäle für jeden Geschmack

TuneTaxi möchte die unterschiedlichen Anforderungen von Händlern, Content Creatorn und Unternehmen weltweit erfüllen, also ein einzigartiger Soundtrack für die Verbesserung von jedem Umfeld. "Unser anfängliches Angebot von 15 kostenfreien Kanälen ist nur der Beginn," sagt Raoul Wedel, der Gründer. "Wir planen, unser kostenfreies Angebot auszuweiten und gleichzeitig Premium-Kanäle zu entwickeln, die individuell auf den Geschmack unserer Nutzer abgestimmt sind und dabei höchste Qualität und Vielfalt zu garantieren."

Erik Kross, Musical Architect, stellt fest: "Wir sind stolz darauf für Genres wie Pop, Klassik, Jazz und Lounge neue Standards in der KI-Musik setzen zu können. TuneTaxi verbindet Innovation mit Kreativität und bietet etwas für jeden Zuhörer. Besuchen Sie unsere Website und hören Sie sich etwas an. Dann entdecken Sie die Zukunft der Musik."

Ein neuer Standard für Musikqualität und Zugänglichkeit

TuneTaxi's Plattform soll die Standards für Musikqualität und Zugänglichkeit neu definieren. Die durch KI generierten Songs auf TuneTaxi sind von denen durch Künstler erstellten kaum zu unterscheiden. So wird eine einzigartige Qualität generiert, die in der Branche neue Maßstäbe setzt. Dank der überschaubaren Bedienungsoberfläche lässt sich der richtige Track schnell finden, sei es für die Bereicherung einer Einzelhandelsfläche oder als Hintergrund für kreative Projekte.

Entdecken Sie, wie TuneTaxi Ihren Raum mit kostenfreier, hochwertiger Background-Musik verwandeln kann und erkunden Sie unsere Premium-Angebote unter www.tunetaxi.com.

Über TuneTaxi

TuneTaxi unterhält Büros in New York und Hilversum, Niederlande. Das Unternehmen ist ein Pionier der KI-generierten Musikrevolution und macht mehr als 1 Million lizenzfreie Songs verfügbar. TuneTaxi will Musik für jeden zugänglich machen und bietet deshalb kostenfreie Premiumkanäle, wodurch alle Zugriff auf hochwertige Background-Musik haben. Derzeit sind 15 kostenfreie Musikkanäle auf der Plattform verfügbar und es sollen weitere folgen. Dies unterstreicht, wie sehr TuneTaxi sich Innovation, Qualität und der Zufriedenheit seiner Nutzer verpflichtet fühlt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240314207258/de/

Contacts:

Presseanfragen:press@tunetaxi.com