Steigende Rüstungsausgaben bescheren dem Konzern starke Geschäfte. Ein Ende ist nicht in Sicht. Der Krieg in der Ukraine hat viele Länder wachgerüttelt, mehr in die Verteidigung zu investieren. Das treibt die Geschäfte bei Rheinmetall. Das operative Ergebnis erreicht einen neuen Bestwert in der 135-jährigen Firmengeschichte. Der Konzernumsatz stieg zum Vorjahr um zwölf Prozent auf rund 7,18 Milliarden Euro. Damit blieben die Düsseldorfer sogar hinter ihrer Prognose von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...