LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH - Media OutReach Newswire - 14 März 2024 - UXLINK, eine schnell wachsende Web3 Social Infrastructure-Plattform, hat vor kurzem eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, bei der Investitionen in Höhe von insgesamt mehr als 9 Mio. $ zusammenkamen. Zu den Investoren dieser Runde gehören OKX Ventures, Web3Port Foundation, Manifold, UOB Venture, Comma3 Ventures, Cypher Capital, Kucoin Ventures, Gate Labs, Forgame (0484.HK), ECV, Signum Capital, 7UPDAO und bekannte Branchenführer. Gemäß Singapore Corporate Information finden sich auch HongShan Capital, GGV Capital, MatrixPort Ventures und ZhenFund unter den Investoren. Zu den Unterstützern von UXLINK gehören nicht nur Krypto- und Börseninvestoren aus Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten, sondern auch strategische Investoren wie börsennotierte Unternehmen. Nach Informationen aus ihrer Community könnte UXLINK eine weitere Finanzierungsrunde vor dem Token Generating Event (TGE) durchführen. Als ein soziales Ökosystem stellt UXLINK eine führende Lösung für die Verbindung von Web3-Gateway, Social DEX und Infrastruktur für die Erzielung von Akzeptanz durch die Masse dar.

Im Gegensatz zu anderen Social Infrastructure-Projekten, die sich auf einseitige, auf ein reines "Folgen" beschränkte Beziehungen konzentrieren, ist UXLINK die erste Plattform, die auf bidirektionale, auf Bekanntschaften basierende soziale Beziehungen ausgerichtet ist, vergleichbar mit den Unterschieden zwischen Twitter und Facebook. UXLINK setzt sich aus zwei sich gegenseitig fördernden Ebenen zusammen: Die Anwendungsebene umfasst hauptsächlich das Social DEX-Modul und das UX Growth (Link to Earn)-Modul. Die Infrastrukturebene beinhaltet einzigartige und integrierende Daten und die RWS Social Protocols und es besteht ein Plan zur Einführung einer innovativen Social Liquidity Chain, die OP Stack L2 und EigenDA-Technologien einsetzt, um Entwickler und externe dApps besser zu unterstützen. UXLINK hat durch ihre Produktinnovation und ihr schnelles Wachstum die Aufmerksamkeit des Marktes und der Investoren auf sich gezogen. Seit ihrer Produkteinführung im April 2023 hat die Plattform mehr als 3,5 Mio. verifizierte Nutzer innerhalb von 10 Monaten gewonnen, mit mehr als 75.000 dezentralen Gruppen, die mehr als 6 Mio. Nutzer erreichen. Ihre Nutzer befinden sich vorwiegend in Südostasien, dem Nahen Osten, Europa, Südasien und Afrika. "Im Zeitalter des Web1.0 und Web2.0 gibt es viele großartige, auf sozialen Beziehungen basierende Produkte, wie beispielsweise Facebook und WeChat, welche die Hauptantriebsfaktoren für die Akzeptanz durch die Masse darstellen und die Infrastruktur dazu liefern, was Milliarden von Nutzern zugutekommt; UXLINK bietet eine solche Innovation und ist ein Vorreiter für das Web3-Zeitalter." Web: https://uxlink.io/

