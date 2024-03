PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Konjunkturdaten aus den USA haben den Höhenflug an Europas Börsen am Donnerstag ausgebremst. Der EuroStoxx 50 dämmte nach den Daten sein Plus ein. Mit der verhaltenen Kursentwicklung in New York drehte der Leitindex der Eurozone ins Minus und schloss 0,15 Prozent tiefer bei 4993,12 Punkten. Davor hatte er erneut ein Hoch seit dem Jahr 2000 markiert.

Mit einem Plus von mehr als zehn Prozent seit Jahresbeginn nimmt der EuroStoxx 50 international eine Führungsrolle ein. Unter den Indizes der entwickelten Industrieländer kann nur der japanische Nikkei 225 eine bessere Entwicklung vorweisen.

Der französische Cac 40 setzte seine Rekordjagd am Donnerstag zwar fort. Er blieb letztlich mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 8161,42 Punkte aber klar unter seinem Tageshoch. Der britische FTSE 100 war den anderen Indizes schon vor den US-Daten hinterhergehinkt. Er verabschiedete sich 0,37 Prozent tiefer mit 7743,15 Punkten aus dem Handel./gl/jha/

