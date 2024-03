Die Beförderungen unterstreichen den Schwerpunkt von FourKites, die größten Herausforderungen der Fortune 500 Kunden mit innovativen Lösungen zu bewältigen

Der führende Echtzeit-Lieferkettenvisibilität-Anbieter FourKites gab heute die Beförderung von Priya Rajagopalan zur President of Product, Technology and Operations sowie die Ernennung von Ron Richardson zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Mit diesen Entscheidungen unterstreicht FourKites seinen Fokus auf schnelles Wachstum und Innovation mit dem Ziel, die dringendsten Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Priya Rajagopalan leitet bei FourKites die Bereiche Product, Engineering und Customer mit dem Ziel, die Kundenbedürfnisse und den Innovationsmotor des Unternehmens optimal aufeinander abzustimmen, um einen maximalen Kundennutzen zu erzielen. Rajagopalan kam vor sieben Jahren als Chief Product Officer zu FourKites und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Produktmanagement, die sie bei verschiedenen Startups und börsennotierten Unternehmen gesammelt hat. Derzeit ist Rajagopalan außerdem Mitglied des Board of Directors von Brambles (ASX: BXB), einem Logistikunternehmen, das unter der Marke CHEP in 60 Ländern tätig ist. Als Anerkennung für ihre Verdienste in der Branche wurde sie als SDCE Pros to Know und als eine der The Software Report's Top 25 Software Product Executives ausgezeichnet.

Unter der Leitung von Rajagopalan hat FourKites mehrere branchenweit erstmals präsentierte Produktinnovationen auf den Markt gebracht, darunter unter anderem den Echtzeit-Anlagenmanager Dynamic Yard, den End-to-End-Tracker für internationale Seetransporte Dynamic Ocean, den generativen KI-Assistenten Fin AI, die patentierte KI-gestützte ETA-Vorhersage Smart Forecasted Arrival und den universellen Terminplaner Appointment Manager.

"FourKites hat die Kategorie "Supply Chain Visibility" definiert und begründet, und die gemeinsam mit den Kunden entwickelten Innovationen waren und sind Teil der DNA unseres Unternehmens", erklärte Rajagopalan. "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, Innovationen noch schneller zu entwickeln und umzusetzen, um eine erfolgreiche Einführung und Akzeptanz bei unseren Kunden zu gewährleisten."

Ron Richardson kehrt als CRO zu FourKites zurück, wo er die Bereiche Sales, Partner und Alliances leitet, um die globale Dynamik des Unternehmens voranzutreiben. Ron Richardson war zuletzt CRO bei OneRail, einer Lösung, die die Zustellung auf der letzten Meile neu definiert hat, sowie CRO bei Turvo, wo er zur Umsatzsteigerung des Unternehmens beitrug und es für einen erfolgreichen Exit positionierte. Zuvor war Richardson einer der ersten Mitarbeiter von FourKites, wo er einen entscheidenden Beitrag zur Schaffung der Echtzeit-Transportvisibilitätsplattform (real-time transportation visibility platform, RTTVP) leistete, das Geschäft aufbaute und einige der ersten Kundenverträge des Unternehmens abschloss, darunter mit Coca-Cola, Nestlé und vielen anderen.

"Ich freue mich sehr, zu FourKites zurückzukehren zurück zu dem marktführenden Unternehmen und der Branchenkategorie, an deren Aufbau ich beteiligt war", so Richardson. "Ich freue mich darauf, auf der Dynamik aufzubauen, die das Team und ich in den ersten Jahren in Gang gesetzt haben, und das Wachstum und den Erfolg unserer Fortune-500-Unternehmenskunden voranzutreiben, die weiterhin einen enormen Nutzen in der FourKites-Plattform sehen."

"Diese Beförderungen spiegeln unser Vertrauen in Priyas und Rons Führungsqualitäten und ihr Vermögen wider, FourKites zu noch größeren Höhen zu führen", so Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. "Priyas einzigartige Kombination aus fundiertem technischem Wissen, natürlichen Führungsqualitäten und ihrem kooperativen Ansatz hat ihr die Wertschätzung von Branchenführern, Investoren und Kunden gleichermaßen eingebracht. Auch Ron bringt umfassende Branchenerfahrung, eine starke Erfolgsbilanz als erfolgreicher CRO und, was am wichtigsten ist, ein umfassendes Wissen über unsere bestehenden Kunden und unser Ökosystem mit. Unter ihrer Führung werden wir weiter innovativ sein, wachsen und unsere Position als de-facto Marktführer im Bereich der Supply Chain Visibility festigen."

Über FourKites

Leading global supply chain visibility platform FourKites , die weltweit führende Plattform für die Supply Chain Visibility, verschafft Führungskräften einen umfassenden Einblick in Transporte, Höfe, Lagerhäuser, Geschäfte und mehr. FourKites verfolgt täglich mehr als 3,2 Millionen Sendungen über die Straße, die Schiene, den Seeweg, die Luft, den Paketversand und die letzte Meile und erreicht über 200 Länder und Territorien. Dabei kombiniert FourKites Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.500 der bekanntesten Marken der Welt darunter 9 der Top-10 Konsumgüterhersteller und 18 der Top-20 Lebensmittel- und Getränkehersteller vertrauen auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.fourkites.com/.

