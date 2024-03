Dogwifhat, Bonk und Pepe explodieren: Ist diese Dogecoin-Alternative besser?

Der digitale Währungsmarkt befindet sich in einer spannenden Marktphase, die aktuell von Zweierlei geprägt ist. Dem Ausbau der Marktdominanz beim Bitcoin und einer eindrucksvollen Meme-Coin-Saison. Denn Meme-Coiin haussieren munter weiter und kennen kaum eine Grenze. Auch heute gehören wieder die Meme-Coins zu den besten Kryptos in der Top 100 des digitalen Währungsmarkts. Zugleich hat sich hier mittlerweile eine illustre Anzahl an Meme-Coins versammelt.

Während dogwifhat, Pepe und Bonk also wieder zwischen 10 bis 30 Prozent pumpen und damit auf eine eindrucksvolle Wochenperformance kommen, versuchen auch neue Meme-Coins ihr Glück.

Ein spannender Kandidat, der heute seinen Presale startete, könnte Dogecoin20 (DOGE20) sein. Denn in den ersten Minuten wurden über 50.000 US-Dollar in den neuen Meme-Coin investiert, der sich mit einem passiven Einkommen via Staking gekonnt von den anderen Meme-Coins abheben möchte.

Werfen wir also einen Blick auf die jüngste Kursentwicklung bei den Meme-Coins. Ist Dogecoin20 jetzt besser als PEPE, BONK und Co.?

Dogwifhat verdoppelt sich, Pepe und Bonk zeigen Stärke

Mit einem Sprung in die Top 50 ist die Performance bei dogwifhat (WIF) besonders eindrucksvoll. Hier gab es zuletzt ein massives Momentum - allein in den vergangenen sieben Tagen verdoppelte sich der Kurs des Meme-Coins. Hier steht mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden US-Dollar für den Solana-basierten Meme-Coin zu Buche. WIF ist fest im Kryptomarkt etabliert und hat mittlerweile sogar Bonk überholt.

Doch auch Pepe und Bonk konnten sich in den letzten Tagen stark entwickeln. Allein heute steigen die beiden Meme-Coins um 10-15 Prozent. Während Bonk in den letzten sieben Tagen rund 20 Prozent steigt und hier sogar etwas das Nachsehen gegenüber anderen Meme-Coins hat, konnte der Pepe Coin 50 Prozent an Wert zulegen.

Wer die Meme-Coins abschrieb, war voreilig. Überraschend stark kehrte spekulatives Kapital zurück und die Meme-Coins schießen gen Mond.

Bester Meme-Coin im März? Dogecoin20 startet furios in Presale

Dennoch ist das Potenzial der hoch kapitalisierten Meme-Coins mit einer Milliarden-Bewertung natürlich irgendwo gedeckelt. Der Meme-Coin Dogecoin20 tritt in einer Zeit auf, in der der Markt für Kryptowährungen zunehmend nach Innovation und Diversifikation verlangt. Indem sich das Projekt auf die beliebten Shiba Inu-Meme-Token beruft, bringt Dogecoin20 frischen Wind in diesen Bereich durch die Einführung eines On-Chain-Stakings. Diese Neuerung bietet Anlegern die Möglichkeit, passive Erträge direkt über die Blockchain zu generieren, was eine signifikante Weiterentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Meme-Coins darstellt.

Die Philosophie von Dogecoin20 erweitert den typischen Ansatz der Meme-Coins um die Dimension der finanziellen Belohnungen für die Inhaber. Dieser Ansatz könnte die Attraktivität von Dogecoin20 in der Community erhöhen und die Bindung zwischen den Investoren und dem Projekt stärken. Denn durch das Staking fließen kontinuierlich DOGE20 auf das Wallet.

Durch die Implementierung eines fairen und transparenten Presales zielt Dogecoin20 darauf ab, allen Investoren gleiche Chancen zu bieten. Ein Viertel des Total Supplies werden hier umgehend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die geplante Verwendung eines Teils der Presale-Einnahmen für eine umfassende Marketingstrategie unterstreicht das Engagement des Teams, Dogecoin20 langfristig im Markt zu etablieren. Denn das Marketing könnte beste Voraussetzungen für Viralität schaffen, die wiederum für den Meme-Coins immanenten typischen Hype erforderlich ist.

Ein entscheidender Unterschied zu Dogecoin ist die Einführung eines festen Angebots bei Dogecoin20. Während Dogecoin durch sein potenziell unendliches Angebot in Bezug auf die Preisentwicklung limitiert scheint und inflationär verwässert wird, ermöglicht Dogecoin20 durch seine Angebotsbegrenzung eine potenziell stärkere Preisdynamik. Diese Angebotsbeschränkung, kombiniert mit der Möglichkeit des On-Chain-Stakings, macht Dogecoin20 zum nächsten Meme-Coin mit Hype-Potenzial. Wer in der ersten Woche des Presales einsteigt, wird DOGE20 zum garantiert günstigsten Preis im Vorverkauf erwerben.

