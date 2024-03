EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis

BayWa AG: Vorstand beschließt Vorschlag zur Aussetzung der Dividendenzahlung



14.03.2024 / 19:12 CET/CEST

Der Vorstand der BayWa AG hat heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2024 eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 vorzuschlagen. Für das Geschäftsjahr 2022 hatte die Gesellschaft eine ordentliche Dividende in Höhe von EUR 1,10 und eine zusätzliche Jubiläums-Sonderdividende von EUR 0,10 je Aktie ausgezahlt.



Der Vorschlag, die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 auszusetzen und den handelsrechtlichen Jahresüberschuss der BayWa AG auf neue Rechnung vorzutragen, erfolgt trotz eines operativ zufriedenstellenden Geschäftsverlaufs, da die Zinsbelastung und die Steuerquote das Konzernergebnis deutlich belastet haben. Die Aussetzung der Dividende dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis.



Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 werden wie geplant am 28. März 2024 veröffentlicht.







