Das für die Energiewende so wichtige Metall ist derzeit knapp. Eigentlich beste Voraussetzungen für eine Rallye beim Kupferpreis. Warum die Lage doch nicht so einfach ist, erklärt unser Rohstoff-Experte Marcel Torney.Als kürzlich die Meldung über die Nachrichten-Ticker lief, dass in China einige größere Kupferhütten beschlossen haben, ihre Produktion aufgrund der hohen Kosten in einigen Anlagen drosseln zu wollen, stieg der Kupferpreis deutlich an. Das Zauberwort lautete in diesem Zusammenhang "Angebotsverknappung". Die Reaktion des Preises ließ nicht lange auf sich warten. Das Industriemetall nutzte die Gunst der Stunde und stieg auf über 4 US-Dollar / lb. Wie nachhaltig die Wirkung der …