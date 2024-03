Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Es gibt Wohnungen, die immer perfekt aussehen, in anderen herrscht das Chaos. Doch selbst wenn wir inmitten von Wäschehaufen, Papierstapeln und schmutzigem Geschirr leben, gibt es Hoffnung. Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Nicht alle haben Zeit und Lust, ihre Wohnung regelmäßig auszumisten. Doch wem das Aufräumen schwerfällt, dem hilft vielleicht die Zwei-Minuten-Regel. Wie sie funktioniert, erklärt Marisa Gold von der Apotheken Umschau:O-Ton Marisa Gold 20 sec."Jede Aufgabe im Haushalt, die nicht mehr als zwei Minuten in Anspruch nimmt, muss sofort erledigt werden und darf nicht aufgeschoben werden. Viele Menschen neigen dazu, sich von einer großen Aufräumaktion erdrücken zu lassen, aber die Strategie ist hier, einfach im Vorbeigehen schnell Ordnung zu machen."Sprecherin: Wenn wir gründlich ausmisten wollen, aber daran verzweifeln, dass wir uns nicht von Sachen trennen können, dann könnte eine Idee aus Fernost helfen:O-Ton Marisa Gold 17 sec."Es gibt den Ansatz von der mittlerweile sehr bekannten japanischen Aussortier-Meisterin Marie Kondo, die setzt auf eine sehr radikale Einsicht. Man stellt sich die Frage: macht mich ein bestimmter Gegenstand glücklich oder belastet er mich vielleicht auch, weil ich ihn aufbewahren, lesen, ordnen muss."Sprecherin: In diesem Fall könnte im ersten Schritt der Keller eine Zwischenlösung für diese Dinge sein.O-Ton Marisa Gold 16 sec."Das hilft, den Ablöseprozess leichter zu machen. Und wenn es einem sehr schwerfällt, sich von Krempel zu trennen, kann man ihn im Zweifel auch fotografieren und dann kann man es sich wenigstens irgendwann noch anschauen - wenn man ihn jemals vermissen sollte."Abmoderation: Ordnung zu schaffen lohnt sich eigentlich immer. Denn meist fühlen wir uns besser, wenn wir ausgemistet haben, sei es ein Kleiderschrank, ein Zimmer oder auch ein Terminkalender. Jede Menge Tipps, wie wir mehr Ordnung in unser Leben bekommen, gibt es in der aktuellen Apotheken Umschau.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5735648