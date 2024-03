EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

HelloFresh SE meldet €7,6 Mrd. Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2023 und kehrt zu positivem freiem Cashflow zurück



15.03.2024 / 06:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HelloFresh SE meldet €7,6 Mrd. Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2023 und kehrt zu positivem freiem Cashflow zurück Gesteigerter durchschnittlicher Bestellwert und stark wachsendes Geschäft mit Fertiggerichten leisten bedeutenden Beitrag Währungsbereinigtes Wachstum von ca. 3% auf ca. €7,6 Mrd. Konzernumsatz

Die HelloFresh Gruppe lieferte mehr als 1 Mrd. Mahlzeiten an Kundinnen und Kunden in aller Welt und verzeichnete im fünften Jahr in Folge ein profitables Wachstum

Durchschnittlicher Bestellwert erreichte €65 in Q4 2023 (Q4 2022: €63,7; +6,4% währungsbereinigtes Wachstum), dank erweiterter Auswahl, Personalisierungsoptionen und Zusatzprodukten

Bereinigtes EBITDA von €448 Millionen auf Konzernebene, mit einer Marge von 5,9%

(FY 2022: €477 Millionen; 6,3% Marge)

Unternehmen kehrt zu einem positiven freien Cashflow in Höhe von €78 Millionen zurück Berlin, 15. März 2024 - Die HelloFresh SE ("HelloFresh") hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 und für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht. In 2023 lieferte die HelloFresh Gruppe über eine Milliarde Mahlzeiten an Kundinnen und Kunden in 18 Ländern aus. In fünf Jahren des profitablen Wachstums hat die HelloFresh Gruppe damit die Anzahl der ausgelieferten Mahlzeiten pro Jahr im Vergleich zu 2019 vervierfacht. Der Konzernumsatz erreichte ca. €7,6 Mrd., was einem währungsbereinigten Wachstum von ca. 3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht (FY 2022: €7,6 Mrd.). Das Umsatzwachstum wurde zum einen durch das stark wachsende und profitable Geschäft mit Fertiggerichten (Ready-to-Eat, RTE) vorangetrieben, das im FY 2023 einen Umsatz von €1,4 Mrd. erreichte. Zum anderen trug ein höherer durchschnittlicher Bestellwert positiv zum Umsatz bei, mit durchschnittlich €65,0 in Q4 2023 (Q4 2022: €63,7; +6,4% währungsbereinigtes Wachstum).

Der Deckungsbeitrag stieg um ca. 130 Basispunkte auf 26,9% (FY 2022: 25,5%), trotz der zuvor angekündigten Anlaufkosten für das Geschäft mit Fertiggerichten und anderer Kosten in Q4 2023. Dies ist in erster Linie auf Produktivitätssteigerungen über den gesamten Fulfillment-Bereich hinweg zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA der HelloFresh Gruppe für 2023 erreichte €448 Millionen, was in der Mitte der im November 2023 veröffentlichten revidierten Prognosespanne liegt.

Dank eines starken Cashflows aus dem operativen Geschäft konnte HelloFresh im Jahr 2023 weitere Investitionen in zukünftiges Wachstum tätigen. Darunter fielen auf der operativen Seite der Ausbau der Produktionsstätten für Fertiggerichte und die Modernisierung und Automatisierung der Fulfillment-Abläufe. Außerdem wurde in den Aufbau neuer vertikaler Geschäftsbereiche investiert, wie z. B. der Tiernahrungsmarke The Pets Table, wodurch das Unternehmen seine Ertragsquellen diversifiziert. Da das aktuelle mehrjährige Investitionsprogramm des Unternehmens bereits weit fortgeschritten ist, sanken die Investitionsausgaben im Vergleich zu FY 2022 um €112 Millionen. Infolgedessen kehrte HelloFresh zu einem positiven freien Cashflow (FCF) von €78 Millionen zurück, wobei Q4 2023 mit €33 Millionen einen bedeutenden Beitrag leistete. "Mit der Lieferkette und der operativen Basis, die wir in 2023 aufgebaut haben, werden wir unser Geschäft mit Fertiggerichten über die nächsten Jahre hinweg signifikant skalieren. Für unsere Fertiggerichtemarke Factor erwarten wir in 2024 ein weiterhin starkes Wachstum. Derzeit bereiten wir den Markteintritt in mehreren europäischen Ländern vor, angefangen mit Skandinavien. Für unser Kochboxengeschäft sehen wir deutliche Verbesserungen bei wichtigen Kundenkennzahlen, wodurch der Customer Lifetime Revenue neue Rekordwerte erreicht hat. Unser Fokus liegt nun darauf, die Produktattraktivität für unsere Kundinnen und Kunden weiter zu steigern, um das Kochboxengeschäft mittelfristig zu nachhaltigem Wachstum zurückzuführen", sagte Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh. HelloFresh wird sowohl im Kochboxen- als auch im Geschäft mit Fertiggerichten den Service weiter verbessern, flexiblere Lieferoptionen einführen und das Sortiment erweitern. Sowohl die Anzahl der Rezepte als auch der Zusatzprodukte wird weiter wachsen. Im Laufe des Jahres wird zudem ein Treueprogramm für Kundinnen und Kunden in mehreren Märkten eingeführt. Ausblick für 2024 Für 2024 strebt das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum der HelloFresh Gruppe zwischen 2% und 8% an. Diese Entwicklung wird auf einer weitgehend stabilen Anzahl von Bestellungen im mittleren Bereich der Umsatzwachstumsprognose basieren, in Kombination mit einem moderaten Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts, der auf einen höheren Anteil von Fertiggerichten am Umsatzmix zurückzuführen ist. HelloFresh erwartet, dass der Umsatz des Segments Nordamerika (NA) schneller als der des Segments International wachsen wird, angetrieben durch einen höheren Anteil von Fertiggerichten am NA-Umsatz. Im Bereich Fertiggerichte erwartet das Unternehmen, dass der Bereich weiterhin von der starken Nachfrage profitieren wird, da es seine Produktionskapazitäten weiter ausbaut. Für das Kochboxengeschäft erwartet das Unternehmen im Laufe des Jahres eine zunehmende Schließung der negativen Volumen- und Umsatzlücke im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2023. Die Gesellschaft erwartet, dass die Ergebnisse der laufenden Investitionen in ihr physisches und digitales Kundenerlebnis zu diesem Trend beitragen werden, ebenso wie zunehmend einfachere Vorjahresvergleichszahlen. Mit Blick auf die Profitabilität erwartet das Unternehmen für 2024 ein bereinigtes EBITDA unter dem Niveau von 2023, zwischen €350 Millionen und €400 Millionen für die HelloFresh Gruppe. Dies ist vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen: Auf der Fertiggerichte-Seite werden die Produktions- kapazitäten der Gesellschaft weiter hochgefahren und die Marketingausgaben werden angesichts des starken Bestellwachstums weiterhin auf einem erhöhten Niveau verbleiben; auf der Kochboxen-Seite werden (i) ein gewisser Fixkostendeleveraging-Effekt aufgrund des geringeren Volumens, (ii) der Hochlauf von zwei wichtigen neuen Produktionsstätten in den beiden größten Märkten der Gesellschaft innerhalb des Segments International (Großbritannien und Deutschland/Österreich), die ab dem Geschäftsjahr 2025 attraktive Effizienzgewinne erzielen sollen, und (iii) weitere Produktinvestitionen zu Buche schlagen. Kennzahlen Konzern Q4 2023 Q4 2022 Y-o-Y FY 2023 FY 2022 Y-o-Y Aktive Kundinnen und Kunden (in Mio.) 6,64 7,11 (6,5%) Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 28,47 29,28 (2,8%) 119,27 125,13 (4,7%) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 240,0 246,2 (2,5%) 1.008,7 1.046,5 (3,6%)

Nordamerika 1 Q4 2023 Q4 2022 Y-o-Y FY 2023 FY 2022 Y-o-Y Aktive Kundinnen und Kunden (in Mio.) 3.63 3,84 (5,5%) Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 15,74 16,13 (2,4%) 67,78 70,90 (4,4%) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 125,0 127,1 (1,7%) 542,5 557,7 (2,7%)

International Q4 2023 Q4 2022 Y-o-Y FY 2023 FY 2022 Y-o-Y Aktive Kundinnen und Kunden (in Mio.) 3,01 3,26 (7,8%) Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 12,72 13,15 (3,2%) 51,49 54,23 (5,1%) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 115,0 119,0 (3,4%) 466,2 488,8 (4,6%)

1 Das Segment Nordamerika umfasst unser Geschäft in Kanada (bis 31. Dezember 2022 berücksichtigt im Segment International) und den USA. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst, um die neue Segmentstruktur zu reflektieren. Ertragslage Konzern Q4 2023 Q4 2022 Y-o-Y FY 2023 FY 2022 Y-o-Y Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 1.859,0 1.874,5 (0,8%) 7.596,6 7.607,2 (0,1%) Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.938,6 1.874,5 3,4% 7.816,9 7.607,2 2,8% Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 503,2 504,6 (0,3%) 2.040,6 1.942,5 5,1% Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 27,1% 26,9% 0,2pp 26,9% 25,5% 1,3pp AEBITDA (in EUR Mio.) 113,6 160,1 (29,0%) 447,6 477,4 (6,3%) AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 6,1% 8,5% (2,4pp) 5,9% 6,3% (0,4pp)

Nordamerika 2 Q4 2023 Q4 2022 Y-o-Y FY 2023 FY 2022 Y-o-Y Umsatzerlöse 3 (in EUR Mio.) 1.201,0 1.215,9 (1,2%) 5.002,8 4.963,1 0,8% Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.269,4 1.215,9 4,4% 5.153,8 4.963,1 3,8% Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 344,8 364,1 (5,3%) 1.460,2 1.364,1 7,0% Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 28,5% 29,8% (1,3pp) 29,0% 27,3% 1,6pp AEBITDA (in EUR Mio.) 87,9 143,9 (38,9%) 417,4 437,2 (4,5%) AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 7,3% 11,8% (4,5pp) 8,3% 8,8% (0,5pp)

International Q4 2023 Q4 2022 Y-o-Y FY 2023 FY 2022 Y-o-Y Umsatzerlöse 3 (in EUR Mio.) 658,0 658,6 (0,1%) 2.593,8 2.643,9 (1,9%) Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 669,2 658,6 1,6% 2.663,1 2.643,9 0,7% Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 173,4 152,5 13,6% 638,0 617,9 3,2% Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 26,0% 23,0% 3,0pp 24,3% 23,2% 1,1pp AEBITDA (in EUR Mio.) 59,2 52,8 12,0% 175,3 172,4 1,7% AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 8,9% 8,0% 0,9pp 6,7% 6,5% 0,2pp

1 Ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung. 2 Das Segment Nordamerika umfasst unser Geschäft in Kanada (bis 31. Dezember 2022 berücksichtigt im Segment International) und den USA. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst, um die neue Segmentstruktur zu reflektieren. 3 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden. Vermögens- und Finanzlage des Konzerns Q4 2023 Q4 2022 FY 2023 FY 2022 Betriebliches Netto- umlaufvermögen 1 (in EUR Mio.) (401,6) (356,0) (401,6) (356,0) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (in EUR Mio.) 92,1 48,0 383,8 313,4 Free Cashflow (ohne Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten) (in EUR Mio.) 33,0 (57,5) 78,0 (104,0) Free Cashflow je verwässerte Aktie (in EUR) 0,19 (0,32) 0,44 (0,58) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(in MEUR) 433,1 504,0 433,1 504,0

1 In 2023 hat die Gruppe ihren Leistungsindikator für das Nettoumlaufvermögen auf ein betriebliches Nettoumlaufvermögen geändert. Die Vergleichsinformationen wurden aufgrund der unwesentlichen Auswirkungen der Änderung nicht angepasst. Über HelloFresh Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. In 2023 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als eine Milliarde Mahlzeiten aus. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona. Pressekontakt Basak Tezcan

Director of Global Corporate Communications

HelloFresh Group +49 (0) 176 15681128

basak.tezcan@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com





15.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com