UnitedHealth Gruppe, ein führender Gesundheitskonzern, hat nach einem erheblichen Ransomware-Angriff vom 21. Februar wesentliche Fortschritte gemacht, um die Apotheken- und Zahlungssysteme seiner Technologieeinheit Change Healthcare wiederherzustellen. Die erwartete vollständige Wiederherstellung des medizinischen Abrechnungsnetzwerks beginnt Mitte März. Der Angriff legte einen entscheidenden Teil der Zahlungsverarbeitungsinfrastruktur für das Gesundheitswesen lahm, was insbesondere kleinere Gesundheitsdienstleister in finanzielle Bedrängnis brachte. Einige Kliniken standen vor dem Dilemma, Patienten abweisen zu müssen oder Kredite aufzunehmen, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Trotz dieser Schwierigkeiten konnte UnitedHealth einen Großteil des Schadens abwenden, indem es mehr als 99% des Volumens an Rezeptansprüchen, die vor dem Vorfall verarbeitet wurden, aufrechterhalten konnte. Dieser Vorfall hebt die Verwundbarkeit wichtiger Infrastrukturen innerhalb des Gesundheitssektors gegenüber [...]

