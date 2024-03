© Foto: Sebastian Kahnert/dpa - dpa-Bildfunk



Die Turnaround-Hoffnung PayPal hat in den vergangenen Monaten durch eine Serie von Enttäuschungen viele Anleger verprellt. Doch ausgerechnet jetzt aufzugeben, könnte genau die falsche Entscheidung sein!Die in den vergangenen Monaten heiß gehandelte Turnaround-Hoffnung PayPal ist in den letzten Wochen vom Radar vieler Anleger verschwunden - zu groß dürften für den Geschmack etlicher Investoren die Enttäuschungen der letzten Zeit gewesen sein. Ob die verpatzte Kommunikationspolitik rund um den Innovation Day, der maue Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr oder das Davoneilen von Konkurrenten wie Block und Adyen - an Anlässen für Ärger hat es in der Aktie zuletzt nicht gefehlt. Nicht …