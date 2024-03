Das auf intelligentes Energiemanagement spezialisierte Unternehmen Eaton gab heute bekannt, dass es sein Tankabsperrventil (auch als Fuel Tank Isolation Valve oder FTIV bezeichnet) der nächsten Generation für Hybridfahrzeuge auf dem Markt eingeführt hat. Das neue FTIV ist einfacher zu montieren, 27 leichter, 39 kleiner und enthält 24 weniger Komponenten als sein Vorgänger.

Eaton's new fuel tank isolation valve is designed to be easier to mount in a variety of challenging tank configurations within the vehicle. (Photo: Business Wire)