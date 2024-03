Varta wurde im Februar Ziel einer Cyberattacke. Dem Vernehmen hat der Batteriehersteller die Produktion mittlerweile fast wieder komplett hochgefahren und die meisten Mitarbeiter in Deutschland sind wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Zuverlässige Angaben zu den finanziellen Auswirkungen gibt es weiter keine. Fakt ist dagegen: die Aktie steuert auf ein neues Rekordtief zu. Von dem Hackerangriff Mitte Februar waren alle fünf Produktionsbetriebe (drei in Deutschland, einer in Rumänien, einer ...

