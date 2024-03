Berlin, 15. März 2024 (ots/PRNewswire) -Der Anbieter intelligenter Marketing-Automationen setzt sein Engagement für die Kunden Experience mit Verbesserungen bei der Datenspeicherung fortActiveCampaign, die unverzichtbare Plattform für intelligente Marketing-Automation, hat ihr Rechenzentrum in der Europäischen Union für neue Kunden in Deutschland eröffnet. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung globaler Zugänglichkeit, Leistung und Zuverlässigkeit für den vielfältigen Kundenstamm des Unternehmens, der sich über 170 Länder weltweit erstreckt. Dies bietet den Kunden den Vorteil, dass ihre Daten an einem Standort gespeichert sind, der strategisch auf ihre betrieblichen Anforderungen abgestimmt ist.Die Erweiterung des multiregionalen Rechenzentrums spiegelt die globale und kundenorientierte Denkweise des Unternehmens wider. Die Plattform von ActiveCampaign bietet die Grundlage für Unternehmen, um eine hervorragende Kunden Experience, nachhaltiges Wachstum und eine verstärkte internationale Präsenz zu erreichen.Die Erweiterung des Rechenzentrums von ActiveCampaign wird durch das Engagement für hervorragenden Service vorangetrieben:- Erstklassige Datenverfügbarkeit: ActiveCampaign, das auf globaler Ebene operiert, bietet eine erstklassige Infrastruktur für beispiellose Verfügbarkeit und Leistung. Das Unternehmen weiß, wie wichtig es für seine Kunden ist, ihre Kontaktdaten mit größter Sorgfalt zu hosten und einen unübertroffenen Servicestandard zu gewährleisten.- Optimale Leistung und Zuverlässigkeit: ActiveCampaign bietet jetzt vielseitige Optionen zur Datenspeicherung, um die Geschwindigkeit und Stabilität der Benutzererfahrung zu verbessern. Die Speicherung von Daten in der Region sorgt für eine konstant verbesserte Leistung und bedeutet eine reibungslosere und zuverlässigere Erfahrung mit ActiveCampaign.- Vereinfachte Datenflüsse: ActiveCampaign hat die Bedeutung des Datenschutzes und eines effektiven Kontaktmanagements für seine Kunden erkannt und ist gemäß dem Datenschutzrahmen EU-USA zertifiziert. Um den operativen Aufwand für die Kunden weiter zu vereinfachen, bietet das Unternehmen standortbezogene Rechenzentren, die den Datenfluss optimieren und Unternehmen dabei helfen, die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen."Mit ActiveCampaign gewinnen Sie einen vertrauenswürdigen Partner in Sachen Datensicherheit. Unsere robuste Infrastruktur und unser unermüdliches Engagement für den Schutz des Kundenvertrauens bedeuten, dass Ihre Daten nicht nur an einem sicheren Ort gespeichert sind, sondern auch mit einem Höchstmaß an Integrität verwaltet werden", so Jason VandeBoom, Gründer und CEO von ActiveCampaign. "So können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist - das Wachstum Ihres Unternehmens und die Betreuung Ihrer Kunden, weil Sie wissen, dass Ihre Daten in sicheren Händen sind."Die Zertifizierung von ActiveCampaign nach dem Datenschutzrahmen EU-USA reduziert den Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften für EU-Kunden. Sie spart Zeit und Ressourcen, die andernfalls für die Umsetzung aufwändigerer Datenschutzmaßnahmen bei der Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU in die USA erforderlich gewesen wären, wie z. B. Standardvertragsklauseln, Risikobewertungen bei der Übermittlung oder zusätzliche Maßnahmen."Die Erweiterung des Rechenzentrums von ActiveCampaign in die Europäische Union ist ein entscheidender Schritt für die Unternehmen in unserer Region", so Dennis van den Berge, Mitbegründer von MailBlue. "Die Möglichkeit einer Speicherung von Daten in der Region, die auf unsere betrieblichen Anforderungen abgestimmt ist, ist ein strategischer Vorteil, der unser Vertrauen in ActiveCampaign als zuverlässigen Partner stärkt."Über ActiveCampaignActiveCampaign unterstützt mit der unverzichtbaren Plattform für intelligente Marketing-Automation kleine Teams, um große Unternehmen zu betreiben. Kunden aus über 170 Ländern verlassen sich auf ActiveCampaigns Mischung aus vorgefertigten Automationen und Integrationen (einschließlich Facebook, Google, WordPress, Salesforce, Shopify und Square). So können sie personalisiertes Marketing, Transaktions-E-Mails und One-to-One-CRM-Interaktionen während des gesamten Kundenlebenszyklus betreiben.ActiveCampaign hat die höchste Kundenzufriedenheitsbewertung unter den Marketing-Automations-, E-Commerce-Personalisierungs-, Landing-Page-Builders- und CRM-Lösungen auf G2.com und ist eine der wenigen Softwarelösungen mit über 10.000 positiven Bewertungen. ActiveCampaign wurde auch als die am besten bewertete E-Mail-Marketing-Software auf TrustRadius ausgezeichnet.