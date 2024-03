Die ausgezeichneten Produkte veranschaulichen den innovationsorientierten Unternehmergeist und kundenorientierten Ethos von Posiflex

Posiflex Technology Inc, einer der weltweit führenden Anbieter von POS-Systemen (Point of Sale) und O2O-Lösungen (Online-to-Offline), gibt bekannt, dass seine Haydn ZT-Serie das branchenweit erste POS-Terminal mit patentiertem modularem Clamshell-Design und außergewöhnlicher Wartungsfreundlichkeit und seine Gen9 Base, die einen Thermodrucker und ein Netzteil für maximale Platzeffizienz integriert, von der in Hannover ansässigen iF International Forum Design GmbH mit dem iF DESIGN AWARD 2024 einer der begehrtesten Auszeichnungen in der Welt des Designs, in der Disziplin Produkte unter der Kategorie Public Design ausgezeichnet wurden.

Posiflex gewinnt den iF DESIGN AWARD 2024 für die Haydn ZT-Serie und Gen9 Base (Grafik: Business Wire)

Die Haydn ZT-Serie und Gen9 Base von Posiflex überzeugten die 132-köpfige Jury, die sich aus unabhängigen Experten aus der ganzen Welt zusammensetzt, mit innovativem Design und technischer Exzellenz, um Nutzern und Verbrauchern ein Höchstmaß an Komfort und Wert zu bieten. Die Produkte setzten sich damit gegen fast 11.000 Bewerbungen aus 72 Ländern durch.

Haydn ZT-Serie: Das erste POS-Terminal der Branche im Clamshell-Design

Die Haydn ZT-Serie definiert die mechanische Struktur von POS-Terminals mit dem weltweit ersten Clamshell-Design neu. Dieses Design vereinfacht Wartungsaufgaben, da der Monitor mit einem einfachen Schieben des versteckten Hebels mühelos angehoben werden kann. Dies bietet einen bequemen Zugang zu den internen modularen Komponenten und ermöglicht einfache und nahtlose Reparaturen, Austausch und Upgrades. Diese Innovation verspricht, die Ausfallzeiten im Falle eines Absturzes erheblich zu reduzieren und die mit solchen Vorfällen verbundenen Unannehmlichkeiten und finanziellen Verluste zu minimieren.

Gen9 Base: Multifunktionale POS-Terminal-Basis

Die Gen9 Base ist ein multifunktionales POS-Terminal, das über einen eingebauten Hochgeschwindigkeits-Thermobondrucker mit 250 mm/Sekunde und automatischer Schneidefunktion verfügt, der in seinem leichten, schraubenlosen Gehäuse verborgen ist. Der POS-Terminalsockel bietet auch die Option eines zweiten Monitors, der auf bis zu 15,6 Zoll erweitert werden kann, um maximale Platzeffizienz und Komfort für Benutzer und Verbraucher zu gewährleisten.

Owen Chen, CEO von Posiflex Technology, kommentierte: "Der Gewinn des iF DESIGN AWARD 2024 für unsere Haydn ZT-Serie und Gen9 Base ist ein Beweis für Posiflex' unermüdliches Streben nach herausragendem Produktdesign und Innovation. Posiflex hat sich verpflichtet, die Grenzen der technologischen Innovation zu verschieben, um die Erfahrungen unserer Kunden weltweit zu verbessern."

Die Anerkennung durch die angesehene iF International Forum Design GmbH bestätigt unsere Position als Branchenführer und motiviert uns, weiterhin innovative Lösungen zu liefern, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Die POS-Terminalserie Haydn ZT und die Gen9 Base verkörpern unser Engagement für innovationsorientierten Unternehmergeist und unseren unermüdlichen Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Weitere Informationen über die Haydn ZT-Serie und Gen9 Base finden Sie unter: https://ifdesign.com/en/search?find=posiflex

Über die POSIFLEX Group

Die Posiflex Group bietet eine weltweit führende Plattform für das Commercial Internet of Things (CIoT). Deren Basis sind intelligente O2O-Lösungen (Online-to-Offline) und softwareunabhängige Embedded-Appliance-Lösungen. Die Posiflex Group wird von drei Markenunternehmen getragen: Posiflex als eines der weltweit fünf führenden Markenunternehmen im Bereich POS- und Kiosksysteme, Portwell als Embedded Foundry für den Bereich AIoT Edge Compute sowie KIOSK Information Systems (KIS) für den Bereich Managed Self-Service Automation. Die drei Unternehmen verfolgen die gemeinsame Mission, optimierte Produktivität und eine bessere Customer Journey in der vernetzten Welt zu ermöglichen.

