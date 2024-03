DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)-Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf knapp im Minus. Der Juni-Kontrakt verliert neun auf 18.202 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.256 und das Tagestief bei 18.180 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.938 Kontrakte. Am Mittag kann von Seiten der Marketmaker am Terminmarkt etwas Volatilität an den Markt schwappen. Das Abwärtspotenzial wird als begrenzt eingestuft, der Kontrakt zunächst in einer Spanne zwischen 18.150 und 18.300 Punkten erwartet.

March 15, 2024 03:32 ET (07:32 GMT)

